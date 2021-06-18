Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu'nun tacı elinde kaldı!

Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, güzellik tacını taktıktan sonra tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını ile karşılaştı. Pandemi sebebiyle 2020'de yarışma düzenlenemeyince Rasimoğlu, tacı iki sene elinde tutmaya devam etti. Normal şartlarda bir yıl süren taç seremonisinde alışılmışın dışına çıkarak iki yıldır elinde tuttu ve adını ilklere yazdırdı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Simay, aynı zamanda oyunculuğa da sıcak bakıyor.