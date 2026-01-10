MİT Başkanı Kalın\'dan Gazetecilere Kutlama

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, kamuoyunun doğru ve güvenilir bir şekilde bilgilendirilmesi için emek, dikkat, özen ve sabırla çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek şu ifadelere yer verdi:

"Çok boyutlu krizlerin, sanal saptırmaların, dijital manipülasyonların ve bilişim cehaletinin arttığı bir dönemde, doğru bilgiye ulaşmak ve onu sahih bir şekilde aktarmak her zamankinden daha önemli ve kıymetli hale gelmiştir. Gazetecilik mesleğini bu şuur ile icra etmek, hem ciddi bir sorumluluk üstlenmeyi gerektirmekte hem de büyük bir mesleki onuru temsil etmektedir. Bu vesileyle zor şartlar altında mesleğini sorumluluk bilinciyle icra eden, hakikatin izini sürerken pusulası doğru bilgi, muhakeme ve vicdan olan tüm kıymetli basın mensuplarını kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anıyorum." - ANKARA