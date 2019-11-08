Son Dakika Haberleri: 'MİT mensubuyuz' diyerek dolandıran sevgililer yakalandı
Son Dakika Güncel 'MİT mensubuyuz' diyerek dolandıran sevgililer yakalandı

'MİT mensubuyuz' diyerek dolandıran sevgililer yakalandı

7 saat önce

ANTALYA'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen İ.Ö. ile sevgilisi A.S., polis tarafından yakalandı.

'MİT mensubuyuz' diyerek dolandıran sevgililer yakalandı, System.String[]

ANTALYA'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen İ.Ö. ile sevgilisi A.S., polis tarafından yakalandı. Çiftin, bir kişinin 650 bin liralık dairesini baskı yaparak almaya çalıştığı, iki kişiyi de yaklaşık 20 bin lira dolandırdıkları öne sürüldü.

Konyaaltı ilçesinde polise başvuran H.E.T., 650 bin lira değerindeki dairesinin, MİT mensubu olduğunu belirten İ.Ö. ve A.S. adlı kadın tarafından, baskıyla alınmaya çalışıldığını söyledi. Şikayetin ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İ.Ö. ile kendisine yardım eden sevgilisi A.S.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, nüfus cüzdanı, noterden vekaletname asılları, dijital materyaller, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi. Polisin yaptığı inceleme sonucu, şüphelilerin iki kişiyi de 20 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü
Milan, Merih Demiral'in peşini bırakmıyor! 40 milyon euroluk teklif Yusuf Yazıcı: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim! Vedat Muriç'e milli davet

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 21:47:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'MİT mensubuyuz' diyerek dolandıran sevgililer yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]