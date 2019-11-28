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MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe

6 saat önce

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst rütbeli kadın örgüt mensubu 'Medya Agit' kod adlı Beraat Afşin (41) etkisiz hale getirildi.

MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe, System.String[]

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst rütbeli kadın örgüt mensubu 'Medya Agit' kod adlı Beraat Afşin (41) etkisiz hale getirildi.

MİT, PKK'nın üst yönetimine darbe vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda, geçen 19 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinin 'kırmızı' kategorisinde yer alan örgütün en üst rütbeli kadın örgüt mensubu Beraat Afşin etkisiz hale getirildi.

SINCAR ASKERI KANAT SORUMLUSU

Kadın teröristin, PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katıldığı, 2000'li yıllarda Türkiye içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve birçok çatışmaya katıldığı öğrenildi.

2010'da Kandil'de, 2014'te ise Mahmur Cephe Komutanlığı'nda görevlendirilen terörist Afşin'in son olarak PKK/KCK'nin sözde Sincar Eyaleti YJA-STAR (PKK'nın Silahlı Kadın Yapılanması) ve YJŞ (PKK'nın Sincar Silahlı Kadın Yapılanması) askeri kanat sorumlusu olarak Sincar'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:32 Kaynak: DHA
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