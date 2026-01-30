Mitsubishi Electric'ten Güvenli Vinç Çözümleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Mitsubishi Electric'ten Güvenli Vinç Çözümleri

30.01.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mitsubishi Electric, vinç sektöründe iş güvenliğini artıran inverter ve otomasyon çözümleri sunuyor.

Mitsubishi Electric, vinç sektörüne yönelik sunduğu inverter, salınım önleme (anti-sway) ve otomasyon çözümleriyle yüksek riskli çalışma alanlarında iş güvenliği standartlarının yükselmesine katkı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verileri, dünya genelinde iş kazalarının önemli bir bölümünün ağır ekipman kullanılan çalışma alanlarında meydana geldiğine işaret ediyor.

Türkiye'de de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında 733 bin 646 iş kazası kayıtlara geçti.

Söz konusu tablo, vinç operasyonları ve ağır sanayi gibi yüksek risk barındıran uygulamalarda, süreç kaynaklı riskleri minimize eden otomasyon ve gelişmiş güvenlik teknolojilerinin önemini artırıyor. Bu kapsamda Mitsubishi Electric, vinç uygulamalarındaki güvenlik, süreklilik ve hassas kontrol ihtiyacına yönelik özel inverter çözümleri geliştiriyor.

Şirketin 0,4 kW ile 1,3 MW güç aralığını kapsayan inverterleri, sıcak, soğuk, nemli ve tozlu ortamlar gibi zorlu çalışma koşullarında yüksek performans sunmak üzere tasarlanıyor.

Çift kat vernik kaplamayla güçlendirilen sistemler, uzun ömürlü kullanım imkanı tanırken, dahili PLC yapısı da vinç otomasyonunun ihtiyaçlara göre özelleştirilmesine olanak sağlıyor.

Operatör müdahalesini azaltarak insan kaynaklı risklerin minimize edilmesine destek olan sistemler, küresel haberleşme protokollerini destekleyerek farklı kontrol ve otomasyon sistemleriyle entegre olabiliyor. Yüksek yüklenme kapasitesi ve fren senkronizasyonu özellikleri sayesinde yüklerin kontrollü taşınması mümkün kılınıyor.

Salınım önleme teknolojisiyle güvenli taşıma yapılıyor

Vinç operasyonlarında güvenliği doğrudan etkileyen unsurları arasında öne çıkan yük salınımı için şirketin E800 ve A800 serisi inverterlerinde dahili salınım önleme özelliği bulunuyor. Bu teknoloji, yük salınımı seviyesini düşürerek daha hassas ve kontrollü bir taşıma süreci sunuyor.

Yük konumlandırma hassasiyetini artıran teknoloji, operasyonların verimliliğine katkı sağlarken, fren senkronizasyonu ile yük kaymalarının ve olası iş kazalarının önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric'ten Güvenli Vinç Çözümleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi
Nesimi’nin kayıp eserleri ortaya çıktı Nesimi'nin kayıp eserleri ortaya çıktı
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
Cemaat namazdayken çatı çöktü Köy halkı yardıma koştu Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
19:24
Antalya’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Antalya'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:58
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 20:15:00. #7.11#
SON DAKİKA: Mitsubishi Electric'ten Güvenli Vinç Çözümleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.