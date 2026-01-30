Mitsubishi Electric'ten Güvenli Vinç Çözümleri

Mitsubishi Electric, vinç sektörüne yönelik sunduğu inverter, salınım önleme (anti-sway) ve otomasyon çözümleriyle yüksek riskli çalışma alanlarında iş güvenliği standartlarının yükselmesine katkı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verileri, dünya genelinde iş kazalarının önemli bir bölümünün ağır ekipman kullanılan çalışma alanlarında meydana geldiğine işaret ediyor.

Türkiye'de de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında 733 bin 646 iş kazası kayıtlara geçti.

Söz konusu tablo, vinç operasyonları ve ağır sanayi gibi yüksek risk barındıran uygulamalarda, süreç kaynaklı riskleri minimize eden otomasyon ve gelişmiş güvenlik teknolojilerinin önemini artırıyor. Bu kapsamda Mitsubishi Electric, vinç uygulamalarındaki güvenlik, süreklilik ve hassas kontrol ihtiyacına yönelik özel inverter çözümleri geliştiriyor.

Şirketin 0,4 kW ile 1,3 MW güç aralığını kapsayan inverterleri, sıcak, soğuk, nemli ve tozlu ortamlar gibi zorlu çalışma koşullarında yüksek performans sunmak üzere tasarlanıyor.

Çift kat vernik kaplamayla güçlendirilen sistemler, uzun ömürlü kullanım imkanı tanırken, dahili PLC yapısı da vinç otomasyonunun ihtiyaçlara göre özelleştirilmesine olanak sağlıyor.

Operatör müdahalesini azaltarak insan kaynaklı risklerin minimize edilmesine destek olan sistemler, küresel haberleşme protokollerini destekleyerek farklı kontrol ve otomasyon sistemleriyle entegre olabiliyor. Yüksek yüklenme kapasitesi ve fren senkronizasyonu özellikleri sayesinde yüklerin kontrollü taşınması mümkün kılınıyor.

Salınım önleme teknolojisiyle güvenli taşıma yapılıyor

Vinç operasyonlarında güvenliği doğrudan etkileyen unsurları arasında öne çıkan yük salınımı için şirketin E800 ve A800 serisi inverterlerinde dahili salınım önleme özelliği bulunuyor. Bu teknoloji, yük salınımı seviyesini düşürerek daha hassas ve kontrollü bir taşıma süreci sunuyor.

Yük konumlandırma hassasiyetini artıran teknoloji, operasyonların verimliliğine katkı sağlarken, fren senkronizasyonu ile yük kaymalarının ve olası iş kazalarının önüne geçilmesine yardımcı oluyor.