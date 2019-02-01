Mitsubishi Motors'dan Cenevre Atağı
14 dakika önce
CARMEDYA.COM – Mitsubishi Motors’un yakın zamanda tanıtacağı en yeni SUV modeli; artırılmış teknolojik özellikleri olan bir elektrikli araç. Cenevre Fuarı’nda sahne alacak Adını Alp Dağları’nın en güzel kasabalarından biri olan ve sportif başarılarla dolu tarihiyle bilinen Engelberg’den alan Mitsubishi Engeleberg Tourer, 5 Mart’ta Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda düzenlenecek bir prömiyerle tanıtılacak.The post Mitsubishi Motors’dan Cenevre atağı appeared first on Carmedya.
CARMEDYA.COM - Mitsubishi Motors'un yakın zamanda tanıtacağı en yeni SUV modeli; artırılmış teknolojik özellikleri olan bir elektrikli araç.
Cenevre Fuarı'nda sahne alacak
Adını Alp Dağları'nın en güzel kasabalarından biri olan ve sportif başarılarla dolu tarihiyle bilinen Engelberg'den alan Mitsubishi Engeleberg Tourer, 5 Mart'ta Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda düzenlenecek bir prömiyerle tanıtılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58
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