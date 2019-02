Mitsubishi Motors'dan Cenevre Atağı

CARMEDYA.COM - Mitsubishi Motors'un yakın zamanda tanıtacağı en yeni SUV modeli; artırılmış teknolojik özellikleri olan bir elektrikli araç.







Cenevre Fuarı'nda sahne alacak



Adını Alp Dağları'nın en güzel kasabalarından biri olan ve sportif başarılarla dolu tarihiyle bilinen Engelberg'den alan Mitsubishi Engeleberg Tourer, 5 Mart'ta Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda düzenlenecek bir prömiyerle tanıtılacak.



