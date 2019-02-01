Son Dakika Haberleri: Mitsubishi Motors'dan Cenevre Atağı

Mitsubishi Motors'dan Cenevre Atağı

14 dakika önce

CARMEDYA.COM – Mitsubishi Motors’un yakın zamanda tanıtacağı en yeni SUV modeli; artırılmış teknolojik özellikleri olan bir elektrikli araç. Cenevre Fuarı’nda sahne alacak Adını Alp Dağları’nın en güzel kasabalarından biri olan ve sportif başarılarla dolu tarihiyle bilinen Engelberg’den alan Mitsubishi Engeleberg Tourer, 5 Mart’ta Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda düzenlenecek bir prömiyerle tanıtılacak.The post Mitsubishi Motors’dan Cenevre atağı appeared first on Carmedya.

Mitsubishi Motors'dan Cenevre Atağı, System.String[]
CARMEDYA.COM - Mitsubishi Motors'un yakın zamanda tanıtacağı en yeni SUV modeli; artırılmış teknolojik özellikleri olan bir elektrikli araç.



Cenevre Fuarı'nda sahne alacak

Adını Alp Dağları'nın en güzel kasabalarından biri olan ve sportif başarılarla dolu tarihiyle bilinen Engelberg'den alan Mitsubishi Engeleberg Tourer, 5 Mart'ta Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda düzenlenecek bir prömiyerle tanıtılacak.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58 

Cenevre, Otomobil
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