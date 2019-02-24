Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

Mke Ankaragücü: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

55 dakika önce

STAT: EryamanHAKEMLER: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar UyarcanMKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moke (Dk. 66 Moulin), Sacko (Dk. 81 Sadaev), Canteros (Dk.

Mke Ankaragücü: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1, System.String[]
STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moke (Dk. 66 Moulin), Sacko (Dk. 81 Sadaev), Canteros (Dk. 75 İlhan Parlak), Boyd, Orgill

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Serkan Kurtuluş, Egemen Korkmaz, Lokman Gür, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 90 Kone), Obertan (Dk. 81 Sunu), Eduok (Dk. 71 Taylan Antalyalı), Opseth

GOLLER: Dk. 25 Boyd, Dk. 90+3 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 47 Opseth (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

KIRMIZI KART: Dk. 73 Opseth (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Dk. 43 Kitsiou, Dk. 83 Orgill (MKE Ankaragücü)

ANKARA/ DHA

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Boyd ve 90+3. dakikada Orgill kaydetti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tek golü ise 47. dakikada Opseth'ten geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:47 Kaynak: DHA

Spor
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