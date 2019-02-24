Mke Ankaragücü: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

STAT: Eryaman
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel
, İbrahim Çağlar
Uyarcan
MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır
, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moke (Dk. 66 Moulin), Sacko (Dk. 81 Sadaev), Canteros (Dk. 75 İlhan Parlak
), Boyd, Orgill
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Serkan Kurtuluş
, Egemen Korkmaz
, Lokman Gür
, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ
, Emrah Başsan
(Dk. 90 Kone), Obertan (Dk. 81 Sunu), Eduok (Dk. 71 Taylan Antalyalı), Opseth
GOLLER: Dk. 25 Boyd, Dk. 90+3 Orgill (MKE Ankaragücü
), Dk. 47 Opseth (Büyükşehir Belediye Erzurumspor
)
KIRMIZI KART: Dk. 73 Opseth (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Dk. 43 Kitsiou, Dk. 83 Orgill (MKE Ankaragücü)
ANKARA/ DHA
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Boyd ve 90+3. dakikada Orgill kaydetti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tek golü ise 47. dakikada Opseth'ten geldi.