Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu
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MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

7 saat önce

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda kulübün yeni başkanı Fatih Mert oldu.

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu, System.String[]

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda kulübün yeni başkanı Fatih Mert oldu.

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda 931 delegeden 290'ı oy kullandı. 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 289 oyu alan Fatih Mert, MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı oldu. Seçimin ardından kürsüye gelerek konuşma yapan MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert, "Böyle kötü bir ortamdan sonra konuşmak hiç iyi değil. Moralimiz motivasyonumuz ister istemez kayboldu. Doğru bulmadığımız bir olay yaşandı. Bunun için salonu terk etmek zorundaydım. Müdahale etmeden duramazdım. Yapılan olayı kınıyorum. Hakarete varmadığı sürece herkes herkesi eleştirebilir. Buna katlanılmak zorunda. Katlanılmadığı zaman böyle olaylar yaşanıyor. Arkadaşımıza geçmiş olsun. Ankaragücü için bundan sonrası hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra inşallah Ankaragücü iyi işlerin yapıldığı, 109 yıllık kulübün hak ettiği yere geldiği bir takım olarak yerini alır. Sportif başarılarıyla anılır" dedi.

Fatih Mert'in yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

" Faruk Koca, Osman Gazi Kandaş, Sidar Tunca, Tamer Açar, Önder Akdoğan, Celalettin Alkan, İsmail Atasoy, soner Kurt, bayram levent Keser, Tan Alar, Gökalp Üstün, Cahit Yıldırım, Müslüm Benli, Gürkan Büyükkaralı, Hasan Altındaş, Mehmet Özdere."

(Yunus Emre Kartal - Erdinç Türkcan/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:30 Kaynak: İHA
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