MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'dan açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'dan açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'dan açıklama Açıklaması

6 saat önce

Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, bir radyo programında Trabzonspor için bulunduğu temenninin yanlış anlaşıldığını belirtti.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'dan açıklama Açıklaması, System.String[]

Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, bir radyo programında Trabzon spor için bulunduğu temenninin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Akçay, MKE Ankaragücü Kulübünün internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Bugün Radyospor'da yapmış olduğum söylemlerim kamuoyunda yanlış anlaşılmaya neden olmuştur. Yaptığım röportajda, Trabzonspor Kulübü ile ilgili sorulan soruya MKE Ankaragücü Teknik Direktörü olarak değil bir spor adamı olarak yorumda bulundum. Amacım birilerini başarılı ya da başarısız kılmak değil, Anadolu'dan da bir takımın Bursaspor örneğinde olduğu gibi Trabzonspor'un bu yıl şampiyon olabileceğini belirtmekti." ifadelerine yer verdi.

Tek hedefinin MKE Ankaragücü'nü ligde tutabilmek ve sonraki yıllarda daha başarılı yerlere taşımak olduğunu vurgulayan Akçay, şunları da kaydetti:

"Bu nedenle yaptığım açıklamanın yanlış anlaşılmaya mahal bırakacak bir sebebiyet vermemesini kamuoyundan önemle rica ediyor, istemeyerek de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem MKE Ankaragücü camiasından özür diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:58 Kaynak: AA
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