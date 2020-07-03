MKEK Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'ndaki patlamanın 23. yılı - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nda, 3 Temmuz 1997'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenleri andı.

Saygılı, yazılı açıklamasında, böyle bir acının bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kırıkkale'nin var oluş sebepleri arasında yer alan MKEK'te 1997 yılında peş peşe yaşanan patlamalar ile Kırıkkalelilerin yıllarca unutamayacağı bir gün geçirdiğini aktaran Saygılı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şehrimizde meydana gelen ve tüm Kırıkkalelilerin etkilendiği patlamaların üzerinden 23 yıl geçti. Patlamada, biri MKEK işçisi olmak üzere şarapnel parçalarının çarpması sonucu 2'si çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Şehrimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini alan patlamalarda hayatını kaybeden işçi ve vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Aradan uzun yıllar geçmiş olsa da acıları hala yüreğimizdedir."

Saygılı, yaşanan patlama sonrası devletin yaraların sarılması için büyük gayret gösterdiğini, MKEK'in de bir daha böyle büyük acıların yaşanmaması için kendi içinde yenilenmeye gittiğini kaydetti.