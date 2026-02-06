MLKP'ye 22 İl'de Operasyon: 78 Tutuklama - Son Dakika
MLKP'ye 22 İl'de Operasyon: 78 Tutuklama

MLKP\'ye 22 İl\'de Operasyon: 78 Tutuklama
06.02.2026 17:49
İstanbul merkezli yapılan operasyonda MLKP üyeleri arasında 78 kişi tutuklandı, 25 kişi serbest.

İSTANBUL merkezli 22 ilde MLKP Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgütün farklı yapılanmaları içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 78 şüpheli tutuklanırken, 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün sözde basın ve gençlik yapılanmaları başta olmak üzere farklı yapılanmalarına ilişkin 24 Şubat 2025 tarihinden itibaren teknik ve fiziki takip başlatıldı. Soruşturma kapsamında MASAK raporları, HTS kayıtları ve dijital materyallerin incelenmesi sonucu; örgütün gençlik, kadın, basın ve propaganda, kültür-sanat ile hukuk yapılanmaları içinde faaliyet yürütüldüğü, üst düzey yöneticilerin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimatlar verildiği belirlendi. Şüphelilerin, örgütün 30'uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ile talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma faaliyetleri ve çeşitli organizasyonlara katıldıkları, ayrıca örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

22 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul merkezli Antalya, Adıyaman, Şanlıurfa, Rize, Bursa, Van, Tekirdağ, Gaziantep, Samsun, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Denizli, Ankara, İzmir, Sakarya, Adana ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda MLKP bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen kişiler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, bu tüfeklere ait 489 av fişeği kartuşu ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

78 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 78'i çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Son Dakika Güncel MLKP'ye 22 İl'de Operasyon: 78 Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: MLKP'ye 22 İl'de Operasyon: 78 Tutuklama - Son Dakika
