Mobil abone sayısı 81 milyona yaklaştı
14 dakika önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısının, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 80,6 milyona ulaştığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısının, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 80,6 milyona ulaştığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:50
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