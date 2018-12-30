Son Dakika Haberleri: Mobil abone sayısı 81 milyona yaklaştı

Mobil abone sayısı 81 milyona yaklaştı

14 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısının, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 80,6 milyona ulaştığını bildirdi.

Mobil abone sayısı 81 milyona yaklaştı, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısının, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 80,6 milyona ulaştığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:50 

Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi
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