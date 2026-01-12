Modi, Almanya Başbakanı Merz'i Karşıladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i, görevine başlamasından bu yana Hindistan'a ilk resmi ziyareti kapsamında Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentinde karşıladı.

Hint basınındaki haberlere göre Merz, iki günlük resmi ziyareti kapsamında Hindistan'a geldi.

Ahmedabad kentinde Modi tarafından karşılanan Merz, burada Mahatma Gandhi Anıtı'na çelenk bıraktı.

İki lider daha sonra, Sabarmati Nehri kıyısında düzenlenen 2026 Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı.

Merz'in ziyareti, Hindistan ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci, stratejik ortaklığın ise 25'inci yılına denk geliyor. Ziyaretin, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesini hedeflediği belirtiliyor.

Bu ziyaret ayrıca Merz'in göreve gelmesinden bu yana Hindistan'a düzenlediği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Görüşmelerde, Hindistan-Almanya Stratejik Ortaklığı kapsamında kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi, ticaret ve yatırım, teknoloji, eğitim, savunma ve güvenlik, bilimsel araştırmalar ile yeşil ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında işbirliğinin ele alınması bekleniyor.