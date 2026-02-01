Modi\'nin İsmi Epstein Belgelerinde Geçti

ABD'de Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin isminin de yer aldığı bildirildi.
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin soruşturmada yeni belgeler kamuoyuyla paylaşıldı. ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein dosyasına ait 3 milyondan fazla yeni belgenin erişime açıldığını duyurdu. Yeni dosyalarda Modi'nin isminin geçtiği 9 Temmuz 2017 tarihli belgede, "Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı'nın yararına İsrail'de dans edip şarkı söyledi. Birkaç hafta önce görüşmüşlerdi. İşe yaradı" ifadeleri yer aldı.
