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Mogadişu'da karakola ve güvenlik kontrol noktasına bombalı saldırı - Son Dakika

Mogadişu'da karakola ve güvenlik kontrol noktasına bombalı saldırı

16.02.2022 10:24
Mogadişu'da karakola ve güvenlik kontrol noktasına bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da karakola ve güvenlik kontrol noktasına bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da karakola ve güvenlik kontrol noktasına bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Nor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Mogadişu'da gece saatlerinde terör örgütü El Şebab militanlarının bir karakola ve güvenlik kontrol noktasına saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Saldırıların ardından silahlı çatışmalar yaşandığını aktaran Bakan Nori, can kaybına yönelik bilgi paylaşmadı. Nori, polisin saldırılarla ilgili daha fazla detay vereceğini kaydetti.

Yerel kaynaklar ise Eş Şebab'ın Kahda bölgesindeki karakola ve Yaqshid'de bombalı saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

El Kaide bağlantılı El Şebab, sık sık hükümeti hedef alan saldırılar düzenliyor. - MOGADİŞU

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bombalı saldırı, Mogadişu, El Şebab, Somali, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mogadişu'da karakola ve güvenlik kontrol noktasına bombalı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mogadişu'da karakola ve güvenlik kontrol noktasına bombalı saldırı - Son Dakika
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