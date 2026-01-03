Mogan Gölü Buzla Kaplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mogan Gölü Buzla Kaplandı

Mogan Gölü Buzla Kaplandı
03.01.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da kar sonrası soğuk hava Mogan Gölü'nü buzla kapladı, sıcaklık eksi 11 dereceye düştü.

ANKARA'da kar yağışının ardından süren soğuk havanın etkisiyle Mogan Gölü'nün bazı kesimleri buz tuttu.

Başkentte kar yağışının ardından hava sıcaklığı gece eksi 11 dereceye kadar düştü. 3 gündür süren soğuk hava nedeniyle süz havuzları ve göller buz tuttu. Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nün yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Gölde oluşan buz tabakasının üzerindeki kuşlar dikkat çekti. Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'taki havuzda oluşan buz tabakası da belediye görevlileri tarafından kırılarak temizlendi. Havuzdaki kuğu ve ördekler, görevlilerin buzdan temizlediği alanlarda yüzdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara'da hava sıcaklığının bugünden itibaren artması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Mogan Gölü, Hayvanlar, Ankara, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mogan Gölü Buzla Kaplandı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:59:20. #7.11#
SON DAKİKA: Mogan Gölü Buzla Kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.