Moğolistan'daki Khuvsgul Gölü, Unesco Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na Dahil Edildi - Son Dakika
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Moğolistan'daki Khuvsgul Gölü, Unesco Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na Dahil Edildi

16.06.2022 15:49
Moğolistan'daki Khuvsgul Gölü, Unesco Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na Dahil Edildi

ULAN BATUR, 16 Haziran (Xinhua) -- Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, ülkedeki Khuvsgul Gölü Ulusal Parkı'nın UNESCO'nun Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na dahil edildiği duyuruldu Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın Pazartesi-Cuma günleri...

ULAN BATUR, 16 Haziran (Xinhua) -- Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, ülkedeki Khuvsgul Gölü Ulusal Parkı'nın UNESCO'nun Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na dahil edildiği duyuruldu Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın Pazartesi-Cuma günleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen İnsan ve Biyosfer Programı'nın 34. Uluslararası Koordinasyon Konseyi'nde alındığı belirtildi.

Rusya sınırına yakın Moğolistan'ın kuzeyindeki Khuvsgul eyaletinde yer alan Khuvsgul Gölü, Moğolistan'ın tatlı suyunun yaklaşık yüzde 70'ini, dünya toplamınınsa yüzde 0,4'ünü oluşturuyor. Deniz seviyesinden 1.645 metre yükseklikte bulunan göl, 136 km uzunluğunda ve 262 metre derinliğine sahip. Bakanlığa göre şimdiye kadar Moğolistan'dan toplam dokuz alan ağa kaydedildi. İnsan ve Biyosfer Programı, insanlar ve çevreleri arasındaki ilişkiyi geliştirmek amacıyla bilimsel bir temel oluşturmak için 1970'lerin başında UNESCO tarafından kurulan, hükümetler arası bir bilimsel programdır.

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Kaynak: Xinhua

Moğolistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moğolistan'daki Khuvsgul Gölü, Unesco Dünya Biyosfer Rezervleri Ağı'na Dahil Edildi - Son Dakika

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