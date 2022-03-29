Moğolistan'ın Başkentinde 2030 Yılına Kadar En Az 120 Milyon Ağaç Dikilecek - Son Dakika

ULAN BATOR, 29 Mart (Xinhua) — Sumiyabazar bir toplantı sırasında, "Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh tarafından başlatılan 'Bir Milyar Ağaç' ulusal ağaç dikme kampanyası çerçevesinde 2030 yılına kadar başkentte en az 120 milyon ağaç dikmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu. Ülke çapında uygulanan ağaç dikme kampanyası resmi olarak geçen yıl başlatılmış ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, ülkesinin bu kampanyayla iklim değişikliği ve çölleşmeyle mücadele etmeyi amaçladığını söylemişti. 1.564.116 kilometrekare yüzölçümüne sahip Moğolistan'ın şu anda sadece yüze 7,9'u ormanlarla kaplı. Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği bilgilere ülkenin toplam topraklarının yaklaşık yüzde 77'si, çölleşme ve arazi bozulmasıyla karşı karşıya.