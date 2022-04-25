Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de patlama - Son Dakika
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Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de patlama

25.04.2022 19:10
Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de patlama

Moldova'dan bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'in sözde başkenti Tiraspol'deki Devlet Güvenlik Bakanlığı (MGB) merkez binası önünde bir dizi patlama meydana geldi.

Moldova'dan bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'in sözde başkenti Tiraspol'deki Devlet Güvenlik Bakanlığı (MGB) merkez binası önünde bir dizi patlama meydana geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ile sınırı bulunan ve Moldova'dan bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'in sözde başkenti Tiraspol'deki Devlet Güvenlik Bakanlığı (MGB) merkez binası önünde bir dizi patlama meydana geldiği bildirildi. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sev edilirken, binanın camlarının ve kapılarının hasar aldığı görüldü.

Moldova basınında Rus yanlısı Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin sözde İçişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırılan haberlerde, MGB binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından roketatarla ateş açıldığı aktarıldı. Saldırıda can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. - TİRASPOL

Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de patlama
Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de patlama

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Transdinyester, Patlama, Moldova, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de patlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de patlama - Son Dakika
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