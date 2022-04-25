Moldova'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester'de patlama - Son Dakika

Moldova'dan bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'in sözde başkenti Tiraspol'deki Devlet Güvenlik Bakanlığı (MGB) merkez binası önünde bir dizi patlama meydana geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ile sınırı bulunan ve Moldova'dan bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'in sözde başkenti Tiraspol'deki Devlet Güvenlik Bakanlığı (MGB) merkez binası önünde bir dizi patlama meydana geldiği bildirildi. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sev edilirken, binanın camlarının ve kapılarının hasar aldığı görüldü.

Moldova basınında Rus yanlısı Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin sözde İçişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırılan haberlerde, MGB binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından roketatarla ateş açıldığı aktarıldı. Saldırıda can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. - TİRASPOL