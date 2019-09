Monster energy pilotu Valtterı Bottas gelecek sezon da Mercedes takımında

Şu an Formula 1 sıralamasında ikinci olan Monster Energy pilotunun ödülü bir yıl daha uzatılan kontrat oldu.

Lewis Hamilton ile sağlam bir ortaklık kuran Valtteri'nin sağlıklı iş ilişkisi, takıma üç Formula 1 Constructor Şampiyonluğu getirdi. 30 yaşındaki pilot bu sezon Melbourne ve Bakü'de olmak üzere iki yarışı birinci bitirdi.

Valtteri duygularını şöyle açıkladı: "Sonraki sezon için onay almayı tabii ki çok istiyordum. Takımımızın sadece bu yılın geri kalanında değil, gelecek sene de çok güçlü olacağına inanıyorum. Bu çok iyi bir haber çünkü motorsporlarında kontratınız yoksa her şey olabilir. Artık gecelek konusunda kaygılanmam gerekmiyor. İşime odaklanabilirim."

Monster pilotu Lewis, Valtteri'nin takımda kalışını büyük sevinçle karşılayıp partnerini şöyle övdü: "Devamlılık her zaman iyidir. Zaman içinde emek vererek yarattığımız çok iyi bir çalışma ortamımız var. Valtteri ile dördüncü yılımız ve her sene daha da iyi oluyor. Akıllıca bir karar aldığımızı düşünüyorum ve sonraki sezonda da onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Biz hem pistte hem dışarıda iyi geçiniyoruz. Her zaman birbirimize saygılıyız. Bizimki gibi rekabetin yoğun olduğu ortamlarda pek sık rastlanan bir şey değildir bu. Sabah kalktığımızda ilk düşündüğümüz şey birbirimizi yarışlarda geçmektir. Ama önce el sıkışırız. Takımdaki kimsenin moralini bozmayız. Negatif tavırlardan uzak duruyoruz."

Lewis geçen hafta sonu yapılan Belçika Grand Prix'sini ikinci bitirdi. Valtteri üçüncü oldu. İkili bu hafta sonu Monza'da gerçekleşecek İtalya Grand prix'sinde daha iyi dereceler elde etmeye çalışacak.