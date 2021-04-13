Montrö bildirisi soruşturmasında Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi - Son Dakika
Montrö bildirisi soruşturmasında Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi
13.04.2021 00:02
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin açtığı soruşturmada bildirinin 1 numaralı imzacısı Ergun Mengi'yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bildiride imzası bulunan 9 amiral için ev hapsi, 4 amiral için şehir dışı yasağı talep edildi.
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13.04.2021 00:15:46. #1.11#
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