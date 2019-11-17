Morales'in istifasının ardından Bolivya'da çatışmalar sürüyor, ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği Bolivya'da çatışmalar sürüyor. Güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba kentindeki çatışmalarda 4 kişi öldü. Son gelişmelerle birlikte, Bolivya'da 500'den fazla kişinin yaralandığı şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 18'e yükselmiş oldu.



Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba kentinde, Morales destekçisi koka üreticisi köylüler ve kontrolü sağlamak amacıyla müdahale eden güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Polisin, birkaç gün önce asker destekli operasyon başlattığı Sacaba kentinde, koka üreticilerinden 4 kişi daha hayatını kaybetti. 200 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, 4'ü ağır 115 kişi de yaralandı.