Morhipo'dan sinemaseverlere hediye çeki - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Morhipo'dan sinemaseverlere hediye çeki - Son Dakika Ekonomi

Morhipo'dan sinemaseverlere hediye çeki

7 saat önce

Morhipo.com, Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Eltilerin Savaşı filmlerini izlemeye giden 5 kişiye 500 TL değerinde hediye çeki verdi.

Morhipo'dan sinemaseverlere hediye çeki, System.String[]

Morhipo.com, Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Eltilerin Savaşı filmlerini izlemeye giden 5 kişiye 500 TL değerinde hediye çeki verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Morhipo.com, geçen hafta Akasya, Kanyon, Zorlu ve İstinyePark Cinemaximum sinemalarında Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Eltilerin Savaşı filmlerini izlemeye giden 5 kişinin koltuğunun altına hediye çeki koydu.

5 sinemasever, yerleştirilen 500 TL değerinde hediye çekinin sahibi oldu.

5 ayrı salonda birer koltuğun altına yerleştirilen hediye çekleri, film başlamadan önce yayınlanan Morhipo.com reklamında duyuruldu.

Reklamda seyircilerden koltuklarının altına bakmaları istendi.

Aşk Tesadüfleri Sever, Cinemaximum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:34 Kaynak: AA
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