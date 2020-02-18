Morhipo'dan sinemaseverlere hediye çeki

Morhipo.com, Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Eltilerin Savaşı filmlerini izlemeye giden 5 kişiye 500 TL değerinde hediye çeki verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Morhipo.com, geçen hafta Akasya, Kanyon, Zorlu ve İstinyePark Cinemaximum sinemalarında Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Eltilerin Savaşı filmlerini izlemeye giden 5 kişinin koltuğunun altına hediye çeki koydu.

5 sinemasever, yerleştirilen 500 TL değerinde hediye çekinin sahibi oldu.

5 ayrı salonda birer koltuğun altına yerleştirilen hediye çekleri, film başlamadan önce yayınlanan Morhipo.com reklamında duyuruldu.

Reklamda seyircilerden koltuklarının altına bakmaları istendi.