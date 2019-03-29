Morinho İçin Bayern Münih İddiası! Kovac...
25 dakika önce
İngiliz devi Manchester United'ın aldığı sonuçların ardından yolların ayrıldığı Jose Mourinho için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz devi Manchester United
'ın aldığı sonuçların ardından yolların ayrıldığı Jose Mourinho
için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransa
basınında yer alan habere göre; Lyon
ve Monaco'yu çalıştırmayı hedefleyen Jose Mourinho ile Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih
de ilgileniyor.KOVAC'IN YERİNE MOURINHO
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Bayern Münih'te yönetimin, şampiyonluğun kaybedilmesi halinde kesin olarak Kovac'ın görevine son vereceği ve Mourinho ile temasa geçeceği belirtildi.
Mourinho'nun adı uzun süre Real Madrid
'le anılsa da İspanyol devi eski hocası Zinedine Zidane
ile tekrar anlaşmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:02
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