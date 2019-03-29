Son Dakika Haberleri: Morinho İçin Bayern Münih İddiası! Kovac...

Morinho İçin Bayern Münih İddiası! Kovac...

25 dakika önce

İngiliz devi Manchester United'ın aldığı sonuçların ardından yolların ayrıldığı Jose Mourinho için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Morinho İçin Bayern Münih İddiası! Kovac..., System.String[]
İngiliz devi Manchester United'ın aldığı sonuçların ardından yolların ayrıldığı Jose Mourinho için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransa basınında yer alan habere göre; Lyon ve Monaco'yu çalıştırmayı hedefleyen Jose Mourinho ile Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih de ilgileniyor.

KOVAC'IN YERİNE MOURINHO

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Bayern Münih'te yönetimin, şampiyonluğun kaybedilmesi halinde kesin olarak Kovac'ın görevine son vereceği ve Mourinho ile temasa geçeceği belirtildi.

Mourinho'nun adı uzun süre Real Madrid'le anılsa da İspanyol devi eski hocası Zinedine Zidane ile tekrar anlaşmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:02 

Fransa, Manchester United, Bayern Münih, Jose Mourinho, Güncel
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