Morrison'un İslam Açıklamaları İslamofobi Tartışmalarını Ateşledi

29.01.2026 20:17
Eski Avustralya Başbakanı Morrison'un İslam'ı hedef alan sözleri, ülke genelinde tartışmalara yol açtı.

Avustralya'nın eski Başbakanı Scott Morrison'un İslam ve Müslümanları hedef alan açıklamaları, ülkede İslamofobi ve dini özgürlük tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Avusturya merkezli SBS News'in haberine göre Morrison, 27 Ocak'ta Batı Kudüs'ün Givat Ram semtinde düzenlenen Uluslararası Antisemitizmle Mücadele Konferansı'nda, Avustralya'da İslam'ın uygulanma ve yönetilme biçiminin yeniden değerlendirilmesi çağrısı yaptı.

Eski Başbakan, camilerde verilen vaazların İngilizceye çevrilmesi gerektiğini savunarak, dini görevlilerin yurt dışındaki "İslamcı gruplarla" bağlantılarına karşı daha sıkı önlemler alınmasını istedi. Sözlerinin Avustralya'daki Müslüman toplum tarafından "düşmanca" algılanabileceğini kabul eden Morrison, buna rağmen önerdiği reformların "sürüyü kurtlardan korumak" amacı taşıdığını savundu.

Bondi sahilinde geçen yıl 14 Aralık'ta yaşanan silahlı saldırıya da atıfta bulunan Morrison, "Yahudi karşıtlığıyla mücadele için tüm seçenekler, korkusuzca ve tarafsızca masaya yatırılmalı. Buna, Avustralya'da İslam'ın nasıl uygulandığı ve yönetildiği de dahil." ifadelerini kullandı. Bu sözler, saldırıyla İslam arasında doğrudan ya da dolaylı bir bağ kurduğu gerekçesiyle tepki çekti.

28 Ocak'ta The Australian gazetesine yazdığı yazıda ise imamlar ve dini kurumlar için ülke genelinde daha sıkı ve tutarlı bir düzenleme çağrısı yapan Morrison, imamlar için tanınmış bir akreditasyon sistemi kurulmasını, kamuoyuna açık dini roller için ulusal bir kayıt oluşturulmasını, eğitim ve davranış standartlarının netleştirilmesini ve yaptırım gücü olan bir disiplin mekanizmasının hayata geçirilmesini önerdi.

Morrison'un açıklamalarına Müslüman toplum tepki gösterdi

Eski Başbakan'ın bu talepleri, ülkedeki Müslüman kuruluşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Müslüman temsilciler, Morrison'u İslamofobiyi beslemekle ve şiddet olaylarından Müslümanları haksız yere sorumlu tutmakla suçladı.

Ülkenin en büyük Müslüman kuruluşu olan Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu (AFIC), Morrison'ın açıklamalarını "pervasız, son derece saldırgan ve tehlikeli" olarak nitelendirerek, İslam vaizlerinin akredite edilmesi çağrısını "dini özgürlüğe ve kanun önünde eşitliğe saldırı" olarak tanımladı.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Morrison'ın Bondi saldırısına ilişkin sözlerinin Müslümanları hedef alan bir ima taşıdığını belirterek, bu yaklaşımı "sorumsuz ve son derece bilgisizce" olarak değerlendirdi. ANIC, siyasi liderlere kamuoyuna yönelik açıklamalarında daha itidalli bir dil kullanmaları çağrısı yaparak, "radikal İslam" veya "aşırıcı İslam" gibi ayrıştırıcı ve yanıltıcı kavramlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Savunma Bakanı Pat Conroy, ABC radyosuna verdiği demeçte Morrison'ın açıklamalarına ilişkin "Tüm İslam toplumunu bu eylemlerden sorumlu tutmaya çalışmak bence toplumsal uyumu zedelemektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Avustralya, Güncel, Son Dakika

