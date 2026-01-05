MOSKOVA, 5 Ocak (Xinhua) -- Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma güçlerinin Moskova'ya doğru ilerleyen 18 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü söyledi.
Sobyanin, pazar günü yaptığı açıklamada, "Acil durum hizmetleri personeli, insansız hava araçlarının enkazının düştüğü yerde çalışıyor" dedi.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, insansız hava araçlarının saldırısına yanıt olarak Moskova Domodedovo Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.
Son Dakika › Güncel › Moskova'yı 18 İHA Saldırısından Korudu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.