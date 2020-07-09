Motorlu testerenin üzerine düşen çiftçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Motorlu testerenin üzerine düşen çiftçi yaşamını yitirdi
MANİSA'nın Salihli ilçesinde odun kestiği motorlu testerenin üzerine düşen çiftçi Mustafa Barış (48), yaşamını yitirdi.
MANİSA'nın Salihli ilçesinde odun kestiği motorlu testerenin üzerine düşen çiftçi Mustafa Barış (48), yaşamını yitirdi.
Yılmaz Mahallesi, Pınar Sokak'taki evinin bahçesinde dün öğleden sonra motorlu testere ile odun kesmeye çalışan Mustafa Barış, bir ara ayağının kayması sonucu dengesini kaybetti. Çalışır vaziyetteki motorlu testerenin üzerine düşen Barış'ın göğsünde kesik meydana geldi. Acı içinde kalan Barış'ın feryadına koşan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Barış, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, Barış'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:25 Kaynak: DHA
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