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Motorsikletiyle taciz ettiği kadını sürükleyen sapık: İyi çek, yakışıklı olsun - Son Dakika

Motorsikletiyle taciz ettiği kadını sürükleyen sapık: İyi çek, yakışıklı olsun

10.07.2021 15:47

Kayseri'de çocuğuyla birlikte yürüyen bir kadın, motosikletli bir kişi tarafından taciz edildi. Kadının kendisine tepki gösterip yakalamaya çalışmasının ardından kaçmaya çalışan adam, kadını motosikletiyle sürükledi. Kameralara kaydedilen olayın ardından harekete geçen ekipler, 30 yaşındaki evli A.T.'yi saklandığı eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen adam, kendisini çeken muhabirlere ise 'Sıradaki arkadaşlara başarılar dilerim. İyi çek, yakışıklı olsun" diye seslendi.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde dün kızı ile birlikte yürüyen kadının arkasından motosikletle yaklaşan kişi, elle tacizde bulundu. Kendisine tepki gösterip, yakalamaya çalışan kadını motosikletiyle sürükleyen şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Çevredekilerin yardımcıyla yerden kalkan kadın, tacizciden şikayetçi oldu.

Taciz ettiği kadını motosikletiyle sürükleyen adamdan pişkin yanıt: 'İyi çek, yakışıklı olsun'

"İYİ ÇEK, YAKIŞIKLI OLSUN"

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kadınları taciz ettiği belirlenen motosikletli şüphelinin A.T. olduğunu belirledi. 9 suç kaydı bulunan evli A.T., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan A.T., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. A.T., burada kendini görüntüleyen gazetecilere 'Sıradaki arkadaşlara başarılar dilerim. İyi çek, yakışıklı olsun" dedi.

Motosikletli tacizci yakalandı
Motorsikletiyle taciz ettiği kadını sürükleyen sapık: İyi çek, yakışıklı olsun

Ahlak Büro Amirliği, Selçuklu, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motorsikletiyle taciz ettiği kadını sürükleyen sapık: İyi çek, yakışıklı olsun - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Emre Sivri: Adam rahat hapis yatmıycagını biliyor dalga gecıyor. Arttırında cezaları bakın bakalım bole konusabılecekmı. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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