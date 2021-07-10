Motorsikletiyle taciz ettiği kadını sürükleyen sapık: İyi çek, yakışıklı olsun - Son Dakika

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde dün kızı ile birlikte yürüyen kadının arkasından motosikletle yaklaşan kişi, elle tacizde bulundu. Kendisine tepki gösterip, yakalamaya çalışan kadını motosikletiyle sürükleyen şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Çevredekilerin yardımcıyla yerden kalkan kadın, tacizciden şikayetçi oldu.

"İYİ ÇEK, YAKIŞIKLI OLSUN"

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kadınları taciz ettiği belirlenen motosikletli şüphelinin A.T. olduğunu belirledi. 9 suç kaydı bulunan evli A.T., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan A.T., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. A.T., burada kendini görüntüleyen gazetecilere 'Sıradaki arkadaşlara başarılar dilerim. İyi çek, yakışıklı olsun" dedi.