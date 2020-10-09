Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 Norveçli villada yakalandı, 'Sarhoştuk' dediler (2) - Son Dakika

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 Norveçli villada yakalandı, 'Sarhoştuk' dediler (2)
09.10.2020 16:42
NORVEÇLİ 4 ŞÜPHELİ SERBESTAntalya'nın Alanya ilçesinde 4 motosiklet çalan Norveç uyruklu Sandre G., Mathias N.J., Artjoms G. ve Jonas R., polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
NORVEÇLİ 4 ŞÜPHELİ SERBEST
Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 motosiklet çalan Norveç uyruklu Sandre G., Mathias N.J., Artjoms G. ve Jonas R., polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sandre G., Mathias N.J. ve Jonas R. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yurt dışı çıkış yasağı getirilen Artjoms G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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