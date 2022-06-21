Motosiklet ile çekçekli bavul taşıdılar

Beyoğlu ve Esenyurt'ta tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasına yansıdı. Piyalepaşa Bulvarı'nda aşırı yüklü bir kamyon, trafikte tehlikeli şekilde ilerledi. Kasasındaki yükün fazlalığına aldırış etmeyen sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

BEYOĞLU'nda aşırı yükle trafikte ilerleyen kamyon ve Esenyurt 'ta motosikletle çekerek bavul taşınması çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntüledi.

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Kaynak: DHA

Motosiklet, Esenyurt, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

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