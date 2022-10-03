Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

03.10.2022 11:58

Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Batman'da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi de ağrı yaralandı.

Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BATMAN - Batman'da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi de ağrı yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Batman Esentepe Mahallesi Köprülü Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan otomobil karşı yönden gelen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 45 yaşındaki Sami Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. İsmi öğrenilmeyen bir ise ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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