Motosiklet kavşağa kontrolsüz girerek otomobile çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

04.02.2026 15:25
Burdur'da motosiklet kavşağa kontrolsüz bir şekilde girerek otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur'da motosiklet kavşağa kontrolsüz bir şekilde girerek otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Motosikletin kontrolsüz bir şekilde kavşağa girme anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken motosiklet sürücüsünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Şehit Kalmaz Caddesi ile Halide Edip Caddesi keşişimindi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen Chery marka 34 GVK 325 plakalı otomobil ile M.C.P.'nin (16) kullandığı 15 AEJ 461 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ve motosiklette yolcu konumunda bulunan A.E.Ş. (16) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü A.E.Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken motosikletin kavşağa kontrolsüz bir şekilde girme anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURDUR

Kaynak: İHA

