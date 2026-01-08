Motosiklet Kazası: Yaya Öldü, Sürücü Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı.

A.Ç. yönetimindeki 09 ANB 838 plakalı motosiklet, İmam Hatip Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yavuz Çetin'e (50) çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücü A.Ç, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine, Yavuz Çetin ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çetin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.