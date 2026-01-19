Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
4 Temmuz Mahallesi'nde dün O.F. yönetimindeki 41 RT 618 plakalı yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu ağır yaralanan 41 AUT 057 plakalı motosikletin sürücüsü Batuhan A. (20), tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazada yaralanan motosikletteki yolcu O.Y'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
