Son Dakika Haberleri: Motosiklet kazasında ölen uzman çavuş, toprağa verildi
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Motosiklet kazasında ölen uzman çavuş, toprağa verildi

1 saat önce

Motosiklet kazasında ölen uzman çavuş, toprağa verildiSiirt'in Eruh ilçesinde, motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Ferdi Şişman (25), memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Motosiklet kazasında ölen uzman çavuş, toprağa verildi

Siirt'in Eruh ilçesinde, motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Ferdi Şişman (25), memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, Siirt Eruh'ta 4 Ekim Cuma günü meydana geldi. Jandarma uzman çavuş Ferdi Şişman'ın kullandığı 67 TS 516 plakalı motosiklet, A.K. yönetimindeki 33 R 2398 plakalı kamyona çarptı. Kazada ağır yaralanan Şişman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ferdi Şişman'ın cenazesi, memleketi Zonguldak Ereğli'ye bağlı Pınarcık köyüne getirildi. Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine; Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İl Jandarma Komutanı Gökhan Süslü, askeri erkan ve Şişman ailesi katıldı. Şişman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından taşındı. 1 yıl önce Sümeyye Şişman ile evlendiği öğrenilen Ferdi Şişman, kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şişman ailesinin, cenazede ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

AİLESİ İZİN VERMEYİNCE BAŞKA MOTOSİKLET ALMIŞ

Motosiklet tutkunu olan Ferdi Şişman'ın, Ereğli'den aldığı motoru babası ve amcası izin vermediği için Siirt'e götüremediği, bu nedenle kendisine başka motosiklet aldığı öğrenildi.

Motosiklet kazasında ölen uzman çavuş, toprağa verildi

Motosiklet, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:03 Kaynak: DHA
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