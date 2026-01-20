Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

BURDUR'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü R.T.A., yaralandı.
Yeni Sanayi Sitesi 2'nci sokakta R.T.A. yönetimindeki 06 EAF 089 plakalı motosikletle D.I. idaresindeki 15 ABU 967 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
