Küçük çocuğun motosikletin arka sepetinde yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Küçük çocuğun motosikletin arka sepetinde yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

27.05.2022 17:38

Küçük çocuğun motosikletin arka sepetinde yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada Eyüpsultan'da bir çocuğun motosikletin arka sepetinde yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Küçük çocuğun motosikletin arka sepetinde yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir çocuğun motosikletin arka sepetinde yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çocuğu arka sepette taşıyan motosiklet sürücüsü ise büyük tepki topladı.

Olay, Eyüpsultan'da sabah 09: 00 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaşandı. Hareket halindeki motosiklette, çocuğu arka sepette taşıyan motosiklet sürücüsü ve çocuk bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Trafiğin yoğun olduğu caddede sürücünün arkasında sepette oturan çocuğun taşıması büyük tepki topladı.

Küçük çocuğun motosikletin arka sepetinde yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada
Küçük çocuğun motosikletin arka sepetinde yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçük çocuğun motosikletin arka sepetinde yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika


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