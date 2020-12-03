Motosikletin çarptığı 18 yaşındaki genç kız gözyaşlarıyla yakınını aradı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu Eylem Gümüştekin (18) yaralandı. Gümüştekin, bir yakınını cep telefonu ile arayarak, "Bacağım patladı diyorum. Arasana annemi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Şehit Ömer Halis Bulvarı'nda meydana geldi. Emre Oylum'un kullandığı 34 DFM 032 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Eylem Gümüştekin'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra duran motosikletin sürücüsü ve Gümüştekin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansa alındı. Ayağından yaralanan Eylem Gümüştekin ambulansa alınacağı sırada cep telefonuyla aradığı yakınına, "Bacağım patladı diyorum. Arasana annemi" diyerek durumunu anlatmaya çalıştı ve gözyaşlarına boğuldu.Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.