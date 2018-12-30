Motosikletle Mutfak Tüpü Taşımacılığı
55 dakika önce
Adana'da tüpgaz bayilerinin evlere motosikletle tüpgaz taşıması tüm uyarı ve tehlikelere rağmen devam ediyor.
Adana
'da tüpgaz bayilerinin evlere motosikletle tüpgaz taşıması tüm uyarı ve tehlikelere rağmen devam ediyor.
Trafiğin yoğun olduğu Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'nda bir motosikletin arkasında 3 büyük mutfak tüpü taşınması dikkat çekti. Tehlikeli olmasına rağmen tüpgaz bayileri motosikletle evlere servisi yaparken, motosiklet kullanmanın bir türlü önüne geçilemiyor. Bu motosiklet sürücüsü de tehlikeye aldırmadan vatandaşların bakışları arasında trafikte seyretmeye devam etti. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:38 Kaynak: İHA
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