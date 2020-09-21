Son dakika haberleri: Motosikletli köpek kamerada - Son Dakika

Motosikletli köpek kamerada
-Sahibi ile birlikte motosiklet süren köpek görenleri şaşırttı
BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahibi ile birlikte motosikletin direksiyonuna geçen köpek görenleri şaşkına çevirdi.
Akpınar Mahallesi Mudanya Caddesi üzerinde sahibi ile birlikte motosikletin direksiyonunda yolculuk eden köpeği gören bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Rüzgara rağmen motosikletin üzerinde büyük bir ustalıkla duran köpek sahibi ile birlikte yaptığı havadar yolculuğun keyfini çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:38 - Kaynak: İHA
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