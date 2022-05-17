Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı - Son Dakika
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Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı

17.05.2022 18:01

- Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı Kastamonu'da motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

- Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'da motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Kastamonu İsmailbey Mahallesi Silahtar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen motosiklet, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile düşen çocuk yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri ise olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı
Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı
Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı
Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı
Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı
Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı
Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı - Son Dakika


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