Mozambik'te Şiddetli Yağışlar ve Seller

Mozambik'in başkenti Maputo'nun Matola bölgesinde sel sularıyla kaplı bir alan, 12 Ocak 2026. (Fotoğraf: Mendes Mondlane/Xinhua)

MATOLA, 14 Ocak (Xinhua) -- Mozambik yağmur mevsiminin zirve döneminden geçerken, özellikle ülkenin orta ve güney bölgeleri için şiddetli yağışlar ve kuvvetli rüzgarlara karşı sık sık uyarılar yapılıyor.