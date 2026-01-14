Mozambik'te Şiddetli Yağışlar ve Seller

Mozambik'in başkenti Maputo'nun Matola bölgesinde sel sularıyla kaplı bir alan, 12 Ocak 2026. (Fotoğraf: Mendes Mondlane/Xinhua)
MATOLA, 14 Ocak (Xinhua) -- Mozambik yağmur mevsiminin zirve döneminden geçerken, özellikle ülkenin orta ve güney bölgeleri için şiddetli yağışlar ve kuvvetli rüzgarlara karşı sık sık uyarılar yapılıyor.
Mozambik'in başkenti Maputo'nun Matola bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sel sularında güçlükle ilerleyen bölge halkı, 12 Ocak 2026. (Fotoğraf: Mendes Mondlane/Xinhua)Mozambik'in başkenti Maputo'nun Matola bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sel sularında güçlükle ilerleyen bir kişi, 12 Ocak 2026. (Fotoğraf: Mendes Mondlane/Xinhua)Mozambik'in başkenti Maputo'nun Matola bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sel sularında güçlükle ilerleyen bölge halkı, 12 Ocak 2026. (Fotoğraf: Mendes Mondlane/Xinhua)Mozambik'in başkenti Maputo'nun Matola bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sel sularında ilerleyen bir araç, 12 Ocak 2026. (Fotoğraf: Mendes Mondlane/Xinhua)
