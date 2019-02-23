Son Dakika Haberleri: Msb: "(Akar-Shanahan Görüşmesi) İki Bakan, Ülkeleri Arasında Köklü Geçmişe Sahip Stratejik...

Msb: "(Akar-Shanahan Görüşmesi) İki Bakan, Ülkeleri Arasında Köklü Geçmişe Sahip Stratejik...

20 dakika önce

MSB: "(Akar-Shanahan görüşmesi) İki Bakan, ülkeleri arasında köklü geçmişe sahip stratejik ortaklığı ve NATO'da süren iş birliğinin önemini yineledi.

Msb:
MSB: "(Akar-Shanahan görüşmesi) İki Bakan, ülkeleri arasında köklü geçmişe sahip stratejik ortaklığı ve NATO'da süren iş birliğinin önemini yineledi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:33 Kaynak: AA

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