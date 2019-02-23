Msb: "(Akar-Shanahan Görüşmesi) İki Bakan, Ülkeleri Arasında Köklü Geçmişe Sahip Stratejik...
20 dakika önce
MSB: "(Akar-Shanahan görüşmesi) İki Bakan, ülkeleri arasında köklü geçmişe sahip stratejik ortaklığı ve NATO'da süren iş birliğinin önemini yineledi.
MSB: "(Akar-Shanahan görüşmesi) İki Bakan, ülkeleri arasında köklü geçmişe sahip stratejik ortaklığı ve NATO'da süren iş birliğinin önemini yineledi."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:33 Kaynak: AA
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