Son Dakika Haberleri: MSB: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamını kasteden PKK/YPG'li teröristler masum...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamını kasteden PKK/YPG'li teröristler masum... - Son Dakika

MSB: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamını kasteden PKK/YPG'li teröristler masum...

6 saat önce

MSB: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamını kasteden PKK/YPG'li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.

MSB:

MSB: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamını kasteden PKK/ YPG'li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab'da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı." - ANKARA

Huzur, Fırat, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:37 Kaynak: İHA
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