Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Kilyos açıklarında Rus bayraklı 'Glard 2' isimli tanker ile Türk bayraklı 'Dursun Ali Coşkun'... - Son Dakika
MSB: "Kilyos açıklarında Rus bayraklı 'Glard 2' isimli tanker ile Türk bayraklı 'Dursun Ali Coşkun'...
6 saat önce
MSB: "Kilyos açıklarında Rus bayraklı 'Glard 2' isimli tanker ile Türk bayraklı 'Dursun Ali Coşkun' isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 vatandaşımızın yeri, TCG Alemdar araştırma ve kurtarma gemimiz tarafından tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
MSB: "Kilyos açıklarında Rus bayraklı 'Glard 2' isimli tanker ile Türk bayraklı 'Dursun Ali Coşkun' isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 vatandaşımızın yeri, TCG Alemdar araştırma ve kurtarma gemimiz tarafından tespit edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor." - ANKARA
Son Dakika Belediye binası olarak kullanılıyordu,dev mozaik bulundu Sosyal medyanın yeni gözdesi Viktoria Odintcava, bikinili paylaşımlarıyla Instagram'ı salladı 3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı