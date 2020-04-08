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MSB: "Maske, tulum ve tanı kitlerinden oluşan sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız üçüncü durağı...
6 saat önce
MSB: "Maske, tulum ve tanı kitlerinden oluşan sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız üçüncü durağı olan Karadağ'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:42 Kaynak: İHA
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