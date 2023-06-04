MSB, biri kadın 2 teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı - Son Dakika
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MSB, biri kadın 2 teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı

04.06.2023 16:15

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anlarını "Teröristler için kaçış yok" başlığı ile sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"TERÖRİSTLER İÇİN KAÇIŞ YOK"

Sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları" ifadelerine yer verildi.

MSB, biri kadın 2 teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı
Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, biri kadın 2 teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB, biri kadın 2 teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı - Son Dakika
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