MSB, biri kadın 2 teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı

Bakan Şimşek'in ilk sözlerinin arkasında bu mesaj mı var?

Çiçeği burnunda bakanın ilk sözleri vatandaşın en çok dert yandığı konuyla ilgili oldu

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"TERÖRİSTLER İÇİN KAÇIŞ YOK"

Sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları" ifadelerine yer verildi.