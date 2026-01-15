MTSO\'dan Amerika Pazarı İçin Bilgilendirme Toplantısı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersinli firmaların Amerika pazarında daha etkin ve kalıcı yer alabilmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda TOBB Chicago Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı, MTSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya; TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz ile İş Geliştirme, Satış ve Kurumsal İletişim Müdürü Haydar Can Yavuz katılırken, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır başkanlığında düzenlenen programa Amerika'ya ihracat yapan ve bu pazara açılmayı hedefleyen MTSO üyesi firmalar ilgi gösterdi.

Toplantının açılışında konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in güçlü bir dış ticaret kenti olduğunu vurguladı. Küresel ticarette sürdürülebilir büyümenin ancak alternatif pazarlara açılımla mümkün olabileceğine dikkat çeken Çakır, Amerika ve Japonya gibi pazarlara yönelmenin önemine işaret etti. Çakır, "Firmalarımızın bu pazarlarda daha sağlıklı ve kalıcı şekilde yer alabilmeleri için yol gösterici bilgilendirme toplantılarını önemsiyoruz. Amacımız, üyelerimizin risklerini azaltarak ihracat kapasitelerini artırmalarına katkı sağlamak" dedi.

TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz ise yaptığı sunumda, Türk ihracatçısının Amerika pazarındaki etkinliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmaları anlattı. TOBB Chicago Ticaret Merkezinin 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 14 bin metrekarelik bir alanda hizmet verdiğini belirten Palaz, merkezde ofis, showroom ve depolama imkanlarının bir arada sunulduğunu ifade etti. Palaz, entegre yapısı sayesinde merkezin firmalara ABD pazarına hızlı ve güvenli erişim sağladığını kaydetti.

Toplantı, katılımcı firmaların sorularının yanıtlanması ve birebir değerlendirmelerin yapılmasının ardından sona erdi. - MERSİN