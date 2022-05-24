Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı

24.05.2022 00:40

Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı Kadıköy'de muayenehanesinde öldürülen 64 yaşındaki Şeyma Biran'ın zanlısı yakalandı.

Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı

İSTANBUL - Kadıköy'de muayenehanesinde öldürülen 64 yaşındaki Şeyma Biran'ın zanlısı yakalandı. Polis ekiplerinin çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemesi üzerine şüpheli ikamet adresinde yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde çalıştığı muayenehanede öldürülen Şeyma Biran'ın cinayet zanlısı yakalandı. Emniyet ekiplerinin başlatmış olduğu geniş çaplı çalışma sonrası cinayetin işlendiği saatte binadan koşarak çıkan bir şahsın peşine düşen polis ekipleri çevredeki bina ve işyerlerine ait çok sayıda güvenlik kameralarının incelenmesinden ardından şüpheliyi tespit etti. Diş hekimi Şeyma Biran'ın ölümüne ilişkin şüpheli Z.E Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokakta ikamet adresine yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Z.E'nin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı
Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı
Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı
Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı

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Kadıköy'de diş hekimi muayenehanesinde öldürülmüş halde bulundu Kadıköy'de diş hekimi muayenehanesinde öldürülmüş halde bulundu KADIKÖY'DE DİŞ HEKİMİNİN KATİL ZANLISI KAMERADAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI KADIKÖY'DE DİŞ HEKİMİNİN KATİL ZANLISI KAMERADAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı - Son Dakika


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