Mübadiller 103. Yıl Anma Programı Düzenledi
01.02.2026 14:24
Samsun'da mübadiller, 103. yıl anma programıyla atalarını andı, barış mesajları verdi.

Samsun'da, Türkiye Yunanistan nüfus mübadelesinin 103. yılında, mübadiller anma programı düzenledi.

Samsun'da yaşayan mübadiller, Kurtuluş Yolu'nda, Bandırma Vapuru'nun Samsun'a gelişini simgeleyen Tütün İskelesi'nde toplandı.

Lozan Mübadilleri Vakfı ve Samsun Mübadele Derneğince düzenlenen programda, mübadiller saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Samsun Mübadele Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Danışman, yaşanan savaşlardan dolayı göç yollarında yaşamlarını yitiren atalarını saygı ve rahmetle andıklarnı söyledi. Mübadiller olarak Yunanistan'a gitmenin kendileri için turistik bir faaliyet olmadığını dile getiren Danışman, "Atalarımızın doğduğu topraklara, tüten bacalarına, bıraktıkları ibadethanelerine ve mezarlara yaptığımız bir ziyaret, vicdanımıza ve özlemlerimize yapılan kutsal bir yolculuktur. Düzenlediğimiz konserler, sergiler ve kurduğumuz ortak sofralarla, sınırların ayıramadığı kültür birliğimizi tüm dünyaya gösteriyoruz. Bizler iki yaka arasında sadece anıları değil barışın nefesini taşıyoruz." dedi.

Mübadiller olarak sadece geçmişin acılarını anmakla kalmadıklarını, geleceğin tehlikelerine karşı da sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Danışman, şunları kaydetti:

"Mübadelenin 103. yılında denizlere bıraktığımız karanfiller sadece yitirdiğimiz canlar için değil, aynı zamanda sınırların insanları ayırmadığı, emperyalist planların can almadığı bir dünya özlemi içindir. Atalarımızın hüzünlü hikayesinden aldığımız dersle bir kez daha haykırıyoruz 'Yurtta sulh, cihanda sulh'"

Anma programında mübadiller, "Vardar Ovası" türküsü eşliğinde Karadeniz'e karanfil bıraktı.

Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, dernek üyeleri, protokol üyeleri, mübadiller ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

